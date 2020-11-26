عقب مخالطتهم لـ وزير.. إصابة 19 موظفا بمجلس الوزراء السوداني بكورونا

أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، إصابة 19 موظفا بالمجلس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد مخالطتهم وزيرا مصابا بالفيروس.

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونعى محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، وفاة الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق.

وكتب دقلو في تغريدة على تويتر: "اليوم فقدت بلادنا الزعيم الصادق الصديق المهدي وانطفأ برحيله سراج الحكمة والوعي الكامل بقضايا وهموم هذا البلد، كنا ندّخرك للمواقف الصعبة والظروف السياسية المعقّدة التي تعيشها بلادنا".

وأضاف: "فقدنا اليوم بعض تاريخنا وملامحنا وتسامحنا السوداني. نسأل الله له القبول والرحمة والمغفرة".

وأفادت قناة "العربية" بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، في الإمارات، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الأمين العام للحزب، الواثق البرير، طمأن أمس، السودانيين على استقرار صحة الإمام الصادق المهدي.

وقال "البرير"، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أطمئن الأحباب والحبيبات في كل ربوع السودان باستقرار حالة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة إلى أرض الوطن، وندعو الله أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء".

وناشدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي أمس السودانيين، بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء ويمتعه بالصحة والعافية والشفاء لكل المرضى أجمعين. وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشارت الإفادة اليومية للحالة الصحية لرئيس حزب "الأمة" القومي إلى استقرار حالة الإمام الصادق المهدي، وهو مستمر في تلقى الرعاية الطبية تحت إشراف فريقه الطبي المتميز بمدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات.

وأصيب الصادق المهدي بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، ونقل لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتداولت وسائل إعلام محلية، تسجيلًا صوتيًا إلى ابنة المهدي، الدكتورة مريم الصادق المهدي أكدت خلاله أن صحة والدها مستقرة، وحثت الجميع على الدعاء له بالشفاء.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا أصاب 28 شخصا من عائلتهم، وتم نقل 3 بجانب الإمام الصادق المهدي لتلقي العلاج في الإمارات، وتحسنت حالتهم الصحية، معتبرة ما حدث لهم أنه ابتلاء رباني.

وقالت إن السلطات الصحية في الإمارات تقوم بالواجب على أكمل وجه معهم، وشكرتها على هذه الجهود.