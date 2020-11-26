أعلن القصر الملكي السويدي أمس الأربعاء، إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي.
وأضاف القصر في بيان أن الأمير كارل (41 عاما)، وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاما)، يعانيان من أعراض إنفلونزا خفيفة وبحالة جيدة.
وكارل فيليب هو الرابع في ترتيب ولاية العرش بالسويد، وتزوج الأميرة صوفيا دوقة فارملاند عام 2015 ولديهما طفلان، ودخلا هما أيضا في عزل صحي.
ومن المقرر أن يخضع كلّ من الملك والملكة ووريثة العرش الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل لفحص تشخيص، على سبيل الاحتياط، وفق المصدر عينه.
وتعتمد السويد نهجا أكثر ليونة للتعامل مع وباء كوفيد-19. فلم تفرض يوما تدابير عزل عام صارمة بقدر تلك المتّخذة في بلدان أخرى. وبلغ مجموع الإصابات فيها 230514 حالة، في مقابل 6555 وفاة حتّى أمس الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الأمير السويدي كارل فيليب وزوجته صوفيا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.