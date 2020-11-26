سماع دوي انفجار في الكرادة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني بالعراق، اليوم الخميس، سماع دوي انفجار في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وفي تصريحات لشبكة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن "دوي انفجار سمع في منطقة الكرادة وسط بغداد"، مضيفًا أنه لم يعرف حتى الآن طبيعة صوت الانفجار.

وكان الأمن العراقي، أعلن اليوم الخميس، ضبط أكثر من نصف طن من المتفجرات غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في مقابلة مع سبوتنيك، إن تنظيم داعش الإرهابي كثف أنشطته في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

ولسوء الحظ، لا يزال تنظيم داعش الإرهابي موجودًا وأصبح أكثر نشاطًا مقارنة بالوضع الذي شهدناه قبل عدة أشهر.

وأضاف الوزير العراقي "أننا نعلم أن الجماعة موجودة في مناطق معينة في محافظات الأنبار وكركوك وديالى ومناطق معينة في محافظة نينوى، "لدينا عناصر من داعش مواطنون من دول مختلفة مسجونون في العراق".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة العراقية تحافظ على اتصالات مع دول أوروبا الغربية بشأن مواطنيها الذين انضموا إلى داعش وشنوا هجمات إرهابية في العراق.

وشدد على أن العراق بحاجة إلى التعاون مع وكالات المخابرات والدفاع الأجنبية لهزيمة الجهاديين.

وتابع قائلا "خلايا ومجموعات الإرهابيين موجودة في مناطق معينة في جميع أنحاء العراق .. وهذا له تأثير على الوضع الأمني ​​في العراق، لكن الوضع تغير بعد تفكك داعش".

واستطرد: مع ذلك، نحن بحاجة إلى التعاون مع الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والأسلحة والتدريب.

أما بالنسبة للانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، قال الوزير العراقي "نحن نتحدث عن قوات عملياتية".

وأضاف الوزير أن المستشارين أو التعاون الاستخباراتي ضد عصابات داعش أو التعاون في التدريب العسكري شيء مختلف.

وأعلنت بغداد انتصارها النهائي على الجماعة الإرهابية أواخر عام 2017 وفي الوقت نفسه، تواصل القوات المسلحة العراقية، بدعم من الميليشيات الشعبية والتحالف الدولي، عمليات التطهير والعمليات لتحديد الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية في مناطق معينة.

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في تصريحات سابقة، إن أجهزة مكافحة الإرهاب العراقية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تمكنت من القضاء على 16 إرهابيا على صلة بداعش في محافظة كركوك الشمالية.

ونفذت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب عملية كبيرة في محافظة كركوك من ليل الخميس حتى صباح الجمعة ضد فلول عصابات داعش الإرهابية.

ونتيجة لذلك، قُتل 16 إرهابيًا بينهم عدد منهم نتيجة مواجهة مباشرة وآخرون - على يد طائرات التحالف الدولي، بينما كان المسلحون يحاولون الفرار.

واكتشفت القوات أثناء تنظيف أوكار المسلحين "وثائق مهمة" منها جوازات السفر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعملات المحلية والأجنبية.

وفي أواخر عام 2017، أعلن العراق انتصاره على داعش، لكن الجيش، بدعم من التحالف ووحدات المليشيات، لا يزال ينفذ عمليات ضد الإرهابيين والخلايا النائمة التي تنشط في مناطق مختلفة من البلاد.