فيروس قاتل جديد| إعلامية كويتية: حروب الجيل السابع بدأت وسلاحها ميرس وشباري

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تصريحات عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن كبير علماء الفيروسات في شاريتيه برلين بأن فيروس ميرس هو المرشح لأن يكون الوباء القادم، يعد مخطط جديد لإرباك العالم .

وأوضحت عائشة الرشيد، لـ "دوت الخليج"، أن حروب الجيل السابع بدأت وأسلحتها الأوبئة والفيروسات تديرها الحكومة الخفية التى تستهدف قتل ثلثي سكان العالم، لافتة إلى أن كورونا المزعوم والحديث أيضًا عن فيروسات جديدة مثل ميرس وشباري لم يكن صدفة أو ظهورها مفاجيء للبشر.

وحذرت "الإعلامية الكويتية"، من لقاح كورونا الذى يُروج له الأن فهناك مخاوف من تدميره للبشرية كما أن فيروس شباري يشبه فيروس الإيبولا والذى تسبب لقاحه فى قتل أكثر من مليون طفل إفريقي على يد الأمريكي بيل جيتس التابع للصهيونية الماسونية.

وأشارت الرشيد، إلى أن لقاح كورونا الذين يروجون له هو مخطط الوباء الفرنسي وهو عبارة عن أنسجة الأجنة المجهضة، لافتة إلى تحرك فرنسا قبل أسبوعين تطبيق فرنسا لإعادة الضبط الشامل الذى فرضته بشدة ورفضه الشعب وأدى لمواجهات بين قوات الأمن والشعب الفرنسي، ووضعه المنتدى الاقتصادى العالمي وهو تضعه رموز السياسة والاقتصاد، لافتة فى الوقت ذاته لتصريحات رئيس وزراء كندا بأن الوباء وفر فرصة لإعادة الضبط الشامل.

وحذر كريستيان دروستن كبير علماء الفيروسات في شاريتيه برلين من خطر الإصابة بفيروس ميرس، والذى يمكن أن يتسبب فيه فيروس كورونا ويؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي المميتة.

قال دروستن في مقابلة مع مجلة الأعمال "كابيتال": "عندما ينتهي الضجيج الآن، سأقوم بتطوير موضوع جديد مع مجموعة عمل صغيرة"، موضحًا أن فيروس مرس هو المرشح لأن يكون الوباء القادم.

وأضاف دروستن أنه غير قادر حاليًا على تكريس نفسه لأبحاثه، لأنه يقدم المشورة للحكومة الفيدرالية في الوباء الحالي وهو مشغول جدًا بالعلاقات العامة. في البودكاست و وCoronavirus-Update"، ويُبلغ بانتظام عن النتائج المتعلقة بـ Sars-CoV-2 ومرض Covid-19.

ويعتبر عالم الفيروسات دروستن أن عمليات الإغلاق الجديدة أمر لا مفر منه، في حديثه مع السياسيين وعامة الناس، ومع ذلك، يحاول دائمًا تجنب إثارة الذعر.

وتصنف منظمة الصحة العالمية ميرس بأنه "مرض الأولوية"، هو المرض الذي يجب إعطاء الأولوية القصوى لبحوث الأدوية وتطويرها .