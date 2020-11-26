نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أن تعود الحياة إلى طبيعتها العام المقبل مع ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال رايان في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن عودة الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدًا ولكن في نفس الوقت سنضطر للاستمرار في التمسك بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف: إن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد، وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".