قفزة كبيرة.. الوفيات تتخطى حاجز الـ 50 ألف حالة فى أفريقيا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,106,931 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 50,628 حالة وفاة وتعافى 1,781,744 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكان خبير منظمة الصحة العالمية فرانك كونينجز، رجح أن فيروس كورونا انتقل إلى البشر من حيوان تكيف معه.
وأشار خبير منظمة الصحة العالمية، إلى أن "نظرية أن الإصابة بفيروس (سارس2) انتقلت مباشرة من الخفافيش غير مرجحة"، لافتًا إلى أن "الكشف عن نسخة من فيروس كورونا لم تتكيف مع جسم الإنسان سيساعد على فهم التغيرات المهمة للعدوى، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم في اكتشاف الأدوية واللقاحات الأكثر فعالية".
وأوضح كونينجز أن "الحيوانات قد تحتاج للقاح في المستقبل حيث ثبت أن بعض الحيوانات الأليفة وخاصة القطط والكلاب، معرضة للإصابة بالعدوى، لكنها لا تستطيع نقل الفيروس بسهولة إلى البشر".
فيما رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة ل فيروس كورونا المستجد.
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