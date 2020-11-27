زلزال عنيف يضرب العاصمة السورية دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت منذ لحظات العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة.

وذكر المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 60 كيلومترا، الساعة 00:08 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهزة تبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة جيرود، في ريف دمشق.

ومساء الثلاثاء، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عددًا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط.

والأسبوع الماضي، أدى زلزال قوي ضرب بحر إيج إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في منطقة إزمير التركية، إضافة إلى قتيلين اثنين على جزيرة ساموس اليونانية. وبلغت قوة الزلزال 6,6 درجات، بحسب ما أوردت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

والزلزال الذي شعر به الناس من إسطنبول إلى أثينا، ضرب على مقربة من مدينة إزمير الساحلية التركية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه.

وفي أثينا، أفاد التلفزيون اليوناني الرسمي بحدوث موجات تسونامي صغيرة في جزيرة ساموس. وأظهرت المشاهد أن الزلزال تسبب في انهيار جدران العديد من المنازل وفيضان المياه في ميناء ساموس. وأكد خبير الزلزال إيفثيمس ليكاس أنه لا يمكن استبعاد حدوث تسونامي.