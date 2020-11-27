شاهد.. أشخاص يلتقطون صورا مع جثمان مارادونا .. وغضب واسع يضرب الأرجنتين

اندلعت موجة غضب عارمة في الأرجنتين بعد قيام عدة أشخاص بالتقاط صور مع جثمان أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، قبل دفنه إلى مثواه الأخير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض عمال بيت الجنازة في مدينة بوينس آيرس، التقطوا صورة مع النعش الذي يرقد فيه جثمان مارادونا، ونشر الصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونقلت الصحيفة عن ماتياس مورلا، المحامي الخاص لمارادونا، قوله إن هذا الأمر يعد فضيحة أخلاقية، مضيفًا: "رّرت رفع دعوى قضائية بسبب التقاط بعض الأشخاص لصورة مع دييجو وهو في نعشه، وسأتكفل شخصيًا بمتابعة هؤلاء، وكل شخص مسئول عن هذا التصرف الخطير".

وقال المحامي، إن الشخص الذي التقط الصورة، يدعى دييجو مولينا، وهو الذي كان مسئولًا عن تجهيز نعش الأسطورة الراحل، مشيرًا إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الصور طردوا من دار الجنازة.

وأشارت "ديلي ميل" إن مولينا تلقى تهديدات بالقتل من محبي مارادونا، بعد انتشار صوره وهو يقف بجوار النعش بعد تشريح جثة مارادونا.

وتوفي مارادونا عن عمر 60 عاما، أول أمس الأربعاء في منزله في تيغري شمال بوينس أيرس بعد إصابته بأزمة قلبية.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام. كما ستشهد ملاعب التشامبينزليغ ويوروبا ليغ دقيقة صمت يومي الأربعاء والخميس.

وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة. وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.