ترامب يعلن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وفى حديث إلى القوات الأمريكية فى الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، صرح ترامب بأنه سيتم إرسال اللقاح فى البداية إلى العاملين فى الخطوط الأمامية والعاملين فى المجال الطبى وكبار السن.

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