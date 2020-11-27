انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة السعودية: 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15حالة وفاة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المخاوف الشديدة من الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد فإن معظم دول العالم تحاول جاهدة أن تخطوا بحذر اتجاه هذه الموجه الجديدة باتباع تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية وذلك لمجابهة هذا الفيروس المستجد والذي أصبح يمثل تهديدا صريحا للبشريه وذلك باتخاذ التدابير الطبية السليمة للتعامل مع هذا المرض و محاولة السيطرة عليه و تحجيمه و التقليل من فرص انتشاره، وفي هذا الإطار فإن المملكة العربية السعودية تواجه هذا الخطر بمنتهى الحذر باتباع أقصى إرشادات السلامة والصحة العامه واتخاذ كافة التدابير اللازمة بمنتهى الدقة والحذر.

آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 322 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة السعودية إلى 356389 حالة.

كما أوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد ضحايا هذا الفيروس المستجد بإجمالي وفيات 5840 حالة وفاة.

كما أعلنت عن تسجيل 428 حالة تعافٍ جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 345215 حالة، كما أعلنت أن هناك 5334 حالة نشطة حالياً، من بينها 699 حالة حرجة.

وبذلك يصبح إجمالا عدد الإصابات على مستوى العالم 60,492,062 حالة، وإجمالي عدد المتعافيين 38,791,317 حاله، وإجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم 1,423,219 شخص.

كما تهيب وزارة الصحة أبناء المملكة العربية السعودية الكرام بالتعاون التام مع الحكومة ومساعدتها على تنفيذ التدابير الصحية السليمة للحد من خطر انتشار هذا الفيروس الذي يمثل خطورة لا يستهان بها على البشرية اجمع، وذلك باتباع كل فرد والتزامه بإرشادات السلامة الشخصية حرصاً على صحتكم و صحة أحبتكم.

كما ناشدت الوزارة المواطنين الاتصال على الرقم المختصر لوزارة الصحة 937 في حالة حدوث اشتباه بإصابة أو الاستفسار بخصوص فيروس كورونا (كوفيد 19).