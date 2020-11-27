نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في تركيا وأفضل مناطق الجذب السياحي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة السياحة في تركيا , مَدينة تركيا من أقوى المُدن السياحية التي لن تَفضل أبدًا في جعل الجميع مُغرمًا بها، لأنها تَضم مَجموعة من الأماكن يُمكن الاستمتاع بُمشاهدتها وقضاء وقت ممتع فيها، مثل زيارة الحمام التَركي بطقوسه الرائعة، بجانب زيارة أفضل الأماكن السياحة في تركيا، التي تَشهد على التاريخ العثماني، حتى أنها تَضم أقوى مراكز التسوق، والأماكن التَرفيهية، لذا إن كنتم تُخططون بجولة سياحية في تَركيا، سَنعرفكم اليوم عن أفضل الأماكن لضمها في برنامج السياحة في تُركيا.

السياحة في تركيا

كل إطلالات مَدينة تُركيا ساحرة لا يُمكن تَفويتها، لذا نَصيحتنا الأولى هي حمل الكاميرا في كل مكان، لالتقاط الصور التذكارية، ولتَخليد هذه الذكرى، لذا سَنتعرف سويًا على أفضل الأماكن السياحية في تركيا، والتي يَجب زيارتها باعتبارها أفضل مناطق الجذب السياحي في تَركيا:-

آيا صوفيا Aya Sofya

من أشهر المعالم السياحية في إسطنبول، تَم بناء المبنى في عام 532م، وتَم افتتاحه في عام 537 كَكنيسة، وكانت أن ذاك من أكبر المباني في العالم، ولأول مرة تَم استخدام القبة المُعلقة بالكامل فيها.

وقد تَم تَحويل مسجدًا على يد مَحمد الفاتح، وظل مسجدًا لمدة تَزيد عن 500 عام، ثم تَحول بَعدها لمتحف، يُمكن زيارته ومٌشاهدة الآثار الموجودة به، ومؤخرًا تَم تَحويله مرة أخرى لمسجد بأوامر من رئيس تُركيا.

مَدينة أفسس

تَقع مَدينة أفسس في إزمير تُركيا، وهي من أفضل الأماكن السياحية في تركيا، فهي آثار مُتبقية من العصر اليوناني، و تَضم أجزاء كثيرة مثل المَكتبة، ومَصنع الفخار، والمسرح الكبير الذي يسع ما يَزيد عن 25 ألف شخص، والأضرحة الموجودة بالمَعبد.

قصر توبكابي

تَضم مَدينة تُركيا عدد من القصور العظيمة، والتي من بينها قصر توبكابي في مَنطقة السلطان أحمد إسطنبول، أشهر المناطق التاريخية فيها، ويَرجع بناؤه إلى القرن الخامس عشر، وقد مَر ببَعض الظروف مثل زلزال 1509، والحرق في 1665.

وفي كل مرة كان يَمر بَعدة إصلاحات وتَجديدات وتوسعات ليُصبح افضل من المرة الأولى، حتى عام 1923 فقد تَم تَحويله لمتحف، زيارته من أهم الزيارات في جدول السياحة في تركيا.

متحف الشوكولاتة

حتى وإن لم تَكونوا من عشاق الشوكولاتة سَتعشقونها بَعد زيارة متحف الشوكولاتة في إسطنبول، والذي تَبلغ مساحته 25 ألف متر مربع، ويَضم مَجسمات من المناظر الطبيعية وغيرها من الحيوانات، وأشكال أخرى مُختلفة كثيرة كلها مصنوعة من الشوكولاتة مثل الأماكن السياحية.

والشخصيات التاريخية في تركيا، والشخصيات الكرتونية التي يَعشقها الأطفال بجانب الاستمتاع بَتناول كوب من الشوكولاتة الساخنة، وشراء أحد الهدايا التذكارية فيه، لذا يُمكن زيارتها كَونه أفضل الأماكن التَرفيهية في تركيا.

قصر أتاتورك

مَدينة طرابزون من أجمل المُدن في تَركيا وتَضم على مجموعة من الأماكن السياحية مثل قصر أتاتورك الذي تَم بناؤه في عام 1890م، زيارته من أجل الزيارات التي يُمكن القيام بها، لأنه يَضم حديقة جميلة مليئة بالأزهار.

بالإضافة إلى أن القصر من الداخل يَحتوي على مَجموعة كبيرة من القطع الأثرية، وكل ما يَخص القائد العظيم أتاتورك، ولوحات يَعوج تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

حمام تشمبرليتاش

زيارة الحمام التركي من الزيارات المهمة التي يَحرص الزوار على القيام بها، وحمام تشمبرليتاش من أفضل الحمامات التركية القديمة، حيث تَم تَصميمه في عام 1584 م، على يد المُصمم المعماري (ميمار سنان)، والذي يَضم على قسمين قسم للرجال وآخر للسيدات، يُقدم فيه كل الطقوس التي تٌشاهدونها في المسلسلات التًركية.

كما يُمكن ايضًا التقاط الصور التذكارية لتلك اللحظات مع الزخرفة والنقوش الجميلة، والمُميز أنه يٌقدم اختيارات كثيرة من الخدمات التي يُمكن الاختيار منها حسب رغبة الزائر.

باموكالي

أحد العجائب التي تُزين مَدينة تركي، وتَحظى باهتمام كبير من كل زوار المدينة، تُعرف باسم (قلعة القطن)، تَبدو مثل الحقل الثلجي، ويُحيطها مَجموعة كبيرة من المناظر الطبيعية، التي يُمكن الاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية، لذلك فهي من أفضل أماكن السياحة في تركيا.