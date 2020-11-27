ترامب : سأغادر البيت الأبيض وأسلم السلطة لـ بايدن فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى حديث بمناسبة عيد الشكر يوم الخميس، إن الهيئة الانتخابية فى الولايات المتحدة إذا صدقت على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فقد ارتكبت خطأ.





وتابع ترامب فى أول سؤال وجواب له مع الصحفيين منذ أسابيع قائلا: "سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالا كبيرا"، وأصر الرئيس الأمريكى على فوزه وإعادة انتخابه. وأفاد الرئيس الأمريكى أنه سيغادر البيت الأبيض إذا اختارت الهيئة الانتخابية للمرشح الديمقراطى جو بايدن. وانتقد ترامب بايدن قائلا: "أعتقد أنه ليس من الصواب أنه يحاول اختيار مجلس وزراء". ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابى فى 14 ديسمبر، كما أنه من المقرر أن يتم تنصيب بايدن فى 20 يناير.

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