كوريا الجنوبية .. إصابات فيروس كورونا تقترب من أعلى مستوى منذ 9 أشهر

جدة - نرمين السيد - ودفع انتشار موجة ثالثة من الإصابات فى جميع أنحاء البلاد، السلطات إلى العمل على توفير المزيد من أسرة المستشفيات.

وجاء تسجيل 569 إصابة بعد يوم من وصول الأرقام إلى أعلى مستوى لها منذ السادس من مارس عندما كانت كوريا الجنوبية تعانى من أول موجة لانتشار الوباء.

وحذر رئيس الوزراء تشونج سي- كيون، من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى ألف إصابة وتتسبب فى أزمة أكبر تشمل نقص أسرة المستشفيات إذا لم تتمكن إجراءات التباعد الاجتماعى وغيرها من القيود فى وقف انتشار العدوى.

وقال تشونج فى اجتماع بشأن التعامل مع تفشى الوباء، إن "الوضع خطير للغاية حيث أبلغت جميع المدن والأقاليم وخاصة جميع مناطق سول وعددها 25 عن تسجيل حالات جديدة".

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعى الصارمة على العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع، ووضعت قيودا على تناول الطعام بالخارج والمراسم الدينية والترفيه الليلي. وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من تخفيف قيود مماثلة لدى انحسار الموجة الثانية من الإصابات.

وبلغ إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى كوريا الجنوبية 32.887 والوفيات 516 حتى الآن.