ليبرمان يهاجم نتنياهو وجانتس: حماس تمتلك صواريخ موجهة وقنابل عنقودية

شن عضو الكنيست الإسرائيلي من أفيجدور ليبرمان، هجومًا على كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني جانتس واتهمهم باخفاء الحقائق عن الاسرائيليين بخصوص تطوير قدرات حماس القتالية في قطاع غزة.

وقال ليبرمان "ينتج قطاع غزة ما لا يقل عن صاروخين يوميا، يصل بعضها حتى الخضيرة".

وأوضح ان"حماس تطور صواريخ كروز وذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار بمحرك نفاث".

وبالغ وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان بقدرات حماس العسكرية، زاعما بامتلاكها لاول مرة صواريخ موجهة وقنابل عنقودية.

وتابع "إن ما يحدث في جنوب إسرائيل، يعتبر تخلي واضح وصريح عن حياة سكان غلاف غزة".