ترامب: يجب إلغاء القسم 230 من قانون الإنترنت فورًا

كرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، هجومه على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وقال إنها تعارضه وتقف ضده، داعيًا إلى إلغاء تقييد مسؤوليتها عن المحتوى المنشور.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "عقدت مؤتمرا صحفيا طويلا اليوم بعد تمنياتي للجيش بعيد شكر سعيد، وأدركت مرة أخرى أن وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تنسق حتى لا تخرج الرسالة الحقيقية لهذا المؤتمر الصحفي أبدا. وكانت الرسالة الرئيسية هي أن انتخابات 2020 تم تزويرها، وأنا فزت!".

وأشار ترامب إلى أن موقع "تويتر يرسل "اتجاهات مغلوطة تماما" لا علاقة لها بالاتجاهات الحقيقية في العالم، مضيفًا: "إنهم يختلقونها، فقط أشياء سلبية"، متهما الشبكة الاجتماعية بـ" التمييز ضد المحافظين".

وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: "من أجل الأمن القومي، يجب إنهاء الفقرة 230 فورا"، مذكرًَا بقاعدة القانون الأمريكي، التي تزيل المسؤولية عن المواقع لنشر محتوى الطرف (الآخر) الثالث.

وترامب على خلاف مع معظم وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بأنها "مضللة" و "عدوة الشعب". وتدعم معظم القنوات التلفزيونية والصحف الرائدة في الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي، وخصوم ترامب، بحسب خبراء.

وكرر ترامب أمس الخميس أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر كانت مزورة، وأنه فاز بها، لكن الأدلة والنتائج تشير إلى خلاف ذلك، وإلى أن جو بايدن أصبح الرئيس المنتخب.

وقال ترامب، إنه سيترك منصبه ويسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في حالة صوت المجمع الانتخابي لصالح الأخير. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: " لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة". وتابع: "أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحولت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن وكأننا في دولة من العالم الثالث". واستطرد ترامب: "الانتخابات بعيدة من أن تنتهي ويجب علينا ألا نصاب بالإحباط والوقت إلى جانبنا، وبايدن لم يحصل على 80 مليون صوت والأرقام زائفة والانتخابات مزورة".

وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز بايدن.