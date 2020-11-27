تخفيفًا لقيود كورونا.. إسرائيل تفتح 15 مركزا تجاريا اليوم

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن الإصدار التجريبي لافتتاح المراكز التجارية في إسرائيل سيبدأ صباح اليوم الجمعة، وكجزء منه، سيتم افتتاح 15 مركزًا تجاريًا تم اختيارها للمشاركة في التجربة، التي ستستغرق عشرة أيام.
وأعلنت وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، عن اختيار تسعة مراكز تجارية سيتم افتتاحها، بالإضافة إلى ستة مراكز تجارية كانت قد قررت افتتاحها سابقًا.
وفي نهاية العشرة أيام من التجربة، سيتم تحديد متى وكيف ستعمل مراكز التسوق الأخرى، في جميع أنحاء البلاد.
وتم اختيار هذه المراكز التجارية في قُرعة أقيمت مساء الخميس، وشارك بها مراكز تجارية من مختلف أنحاء إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، سيستأنف سوق "محانيه يهودا" في القدس وسوق "الكرمل" في تل أبيب أنشطتهما، كجزء من المشروع التجريبي.
كما ستعين الأسواق بوابين، سيعملون على تنظيم عدد الزوار في كل سوق، ولفت انتباه الجمهور إلى إرشادات كورونا.
وسيكون عدد الزوار المسموح به في السوق محدودا، كما في المراكز التجارية، وسيقوم السوق بتحديد وتشغيل آلية، من شأنها ضمان عدم تجاوز الزوار في المكان، العدد المسموح به.
وبحسب قرار مجلس وزراء كابنيت كورونا الإسرائيلي، سيتم أيضًا افتتاح سبعة متاحف.
وينص المخطط المعتمد، على أن وصول زوار المتحالف سيتم عن طريق الحجز المسبق فقط، وسيتم تفعيل آلية لتنظيم دخول الزوار.
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