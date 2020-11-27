لتهنئته.. رسائل إماراتية لرئيس بوركينا فاسو بعد إعادة انتخابه

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة، إلى الرئيس روش مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو وذلك بمناسبة اعادة انتخابة رئيسا لبوركينافاسو.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

ومن المقرر أن تحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر القادم بالعيد الوطني لها ولذلك أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالعفو عن 472 سجينًا في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للبلاد.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن الأمر الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي انطلاقًا من حرصه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية، أمام المحكومين المشمولين بالعفو، للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع، بعد مراجعة ما اقترفوه من أعمال، انحرفت بهم عن الطريق القويم.

وأوضح أن النيابة العامة، بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، والجهات المختصة، لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن.

كما أصدر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قرارا بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكاما بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وأعرب حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي أمر العفو عن السجناء في إطار الحرص على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.

وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر باليوم الوطني الـ49، وتشهد دبي بهذه المناسبة مهرجانًا ضخمًا يشمل العديد من فعاليات وأنشطة التسوق وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية وبرامج الترفيه العائلي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بين 28 نوفمبر والخامس من ديسمبر.

ومن المقرر أن تتم إضاءة عدد من معالم دبي المعروفة كل مساء، ابتداءً من 28 نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني. ويستعرض برواز دبي في حديقة زعبيل رسائل التهنئة بهذه المناسبة، فيما يضيء فندق برج العرب في جميرا بألوان العلم الإماراتي من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة 11 ليلًا.