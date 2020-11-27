سيول: كوريا الشمالية أمرت بعثاتها الخارجية بعدم إثارة العداء مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وجهت كوريا الشمالية بعثاتها الدبلوماسية فى الخارج بعدم إثارة العداء تجاه الولايات المتحدة فى ظل عملية انتقال السلطة الجارية فى واشنطن بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، حسبما أفاد مشرعون فى كوريا الجنوبية.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء فى كوريا الجنوبية، قال النائب كيم بيونغ ـ كى، إن مسؤولين من جهاز المخابرات الوطنى أطلعوا المشرعين على ما تم الكشف عنه خلال اجتماع لجنة المخابرات الوطنية، موضحًا أن كوريا الشمالية حذرت سفرائها فى الخارج من أنهم سيتحملون مسؤولية حدوث أى مشاكل متعلقة بالولايات المتحدة.

وبحسب كيم، قال مسؤولو الاستخبارات فى سيول إن حكومة كوريا الشمالية تشعر بالقلق بعدما أصبح الاتفاق الودى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون "عديم الفائدة"، بعد خسارة ترامب فى الانتخابات.