إثيوبيا : النصر على جبهة تيجراى اقترب وانتهاء العملية العسكرية قريبا

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الإثيوبى، أيوب تيكالين، اليوم الجمعة، إن النصر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بات قريبًا، مؤكدًا أن العملية العسكرية التى تشنها قوات الجيش الإثيوبى على الإقليم الواقع فى شمال البلاد ستنتهى قريبًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية".





وكان البرلمان الأوروبى حذر، أمس الخميس، من عمليات الاستهداف العرقى التى تمارسها الحكومة الإثيوبية فى تيجراى، وقال مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل: "ننتظر من حكومة إثيوبيا إظهار ضبط النفس وتجنب التصعيد، وألا تطبق إجراءات أو تمارس عنفا موجها حسب العرق، فتلك مسألة حساسة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبى". كما طالب بوريل، رئيس الوزراء الإثيوبى بالوفاء بتعهده، والتمييز بين شعب تيجراى والجبهة الشعبية، مضيفا: "لدينا رغم ذلك تقارير حول تنفيذ إجراءات شاملة على أساس عرقى".

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