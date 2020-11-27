كندا: تخفيف عقوبة مطلق النار على مصلين فى كيبك

جدة - نرمين السيد - قررت محكمة كندية، مساء أمس الخميس، تخفيف حكمها بالسجن المؤبد الصادر بحق كندى قتل 6 مصلين بالرصاص فى أحد مساجد كيبيك فى يناير 2017، إلى 25 عامًا بدلاً من 40 عامًا، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستورى.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، كانت المحكمة قررت الحكم على الكسندر بيسونيت، 31 عامًا، بالسجن المؤبد فى 2019، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عامًا. فيما اعتبرت محكمة الاستئناف فى كيبيك بالاجماع أن هذا الحكم "غير دستورى"، وعدم دستورية المادة التى أدرجت فى قانون العقوبات المعدل عام 2011، وسمحت للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكى بيسونيت.

وتسمح هذه المادة "بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة ل25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة". ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندى.

وكان الادعاء طلب حكما بالسجن لـ150 عامًا، وهو الأطول فى كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عامًا. وحسم القاضى الذى أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن 40 عامًا لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدى الى "إثارة شكوك فى مصداقية النظام القضائى".

وفى قرارها، قالت محكمة استئناف كيبيك إنها متفقة مع قاضى محكمة الدرجة الأولى، بأن المادة المدرجة فى قانون العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندى للحقوق والحريات، الذى يتمتع بقيمة دستورية.

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم مسجد كيبيك، بوفلجة بن عبد الله، عن أسفه إزاء قرار المحكمة، قائلاً عن القرار إنه "خيبة أمل هى الكلمة التى تخطر ببالنا"، مضيفًا أن المسجد "سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار قبل البت فى مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا.

وكان بيسونيت اقتحم مسجد مدينة كيبيك فى يناير 2017، وأطلق الرصاص على 40 رجلاً وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء، حيث كان جميع الضحايا من المهاجرين الى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا.

وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات طلقات ثم تراجع الى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات على الأقل "كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو"، وقتل 6 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة فى الاعتداء.