إثيوبيا: عمليات الجيش في تيجراي ستنتهي قريبًا

أعلن وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيد، أن القوات الإثيوبية تمكنت من الاستيلاء على مناطق مهمة في إقليم تيجراي، موضحًا أن عمليات الجيش الإثيوبي ستنتهي قريبًا بالاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.

وفي حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، وصف شيد الحرب في تيجراي بأنها "عملية القانون والنظام"، زاعمًا أن الهدف من وراء شن الحرب على تيجراي هو حماية شعب تيجراي نفسه من حزب جبهة تحرير تيجراي، الذي اتهمه بارتكاب فظائع مختلفة.

وأشار وزير المالية إلى مذبحة مزعومة في 9 نوفمبر الجاري في بلدة ماي كادر بالمنطقة، حيث قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن مجموعة شبابية محلية تورطت في قتل مئات المدنيين، وهي اتهامات أعقبت تقرير منظمة العفو الدولية بمقتل عشرات وربما المئات من المدنيين.

وأضاف شيد: "الدولة عليها حماية نفسها".