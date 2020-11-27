للحد من تفشي كورونا.. بدء إغلاق شامل بالضفة الغربية لمدة 48 ساعة

فرضت السلطات الأمنية في فلسطين الإغلاق الشامل في كافة محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة، ولمدة 48 ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر بأن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح نمر أن الإغلاق سيشمل كافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز المحبة على مداخل بعض المدن.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والمخيمات، ستعمل على تطبيق قرار رئيس الوزراء والجهات المختصة، وستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق لمنع تفشي الفيروس، موضحا أن هناك سلسلة من الإجراءات العقابية والمخالفات التي أقرت للمخالفين أو المحال التجارية، والمؤسسات والمركبات في حال عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية التي أقرتها الحكومة والجهات المختصة ولجنة الطوارئ العليا.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها الصباحي أنها أجرت 2863 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية وتبين إصابة 922 مواطنا بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة تعافي 270 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي المصابين 18333 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 7993 حالة، وإجمالي المتعافين 10254 حالة، وإجمالي الوفيات 86 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 302 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 98 حالة

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد بعث برقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، معزيا بوفاة رئيس الوزراء الأسبق، زعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار، الإمام الصادق المهدي، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه وفي الدفاع عن قضايا أمتنا المجيدة.

وقال الرئيس الفلسطيني، في برقية التعزية، “نتقدم لسيادتكم وللشعب السوداني الشقيق بالتعزية والمواساة الأخوية، داعيا الله عز وجل أن ينعم عليه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ السودان وشعبه الشقيق بكل الخير والسلام”.

كما بعث عباس برقيتي تعزية لنائب رئيس حزب الأمة للعلاقات الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولحزب الأمة القومي، معزيا بوفاة زعيم الحزب الإمام الصادق المهدي.

وأعرب في البرقيتين، عن تعازيه لحزب الأمة ولعائلة الفقيد الذي أمضى حياته في النضال من أجل تحقيق الاستقلال والعدل والمساواة، واعتزازه بعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين.

وأشاد عباس بمواقف الفقيد وشعب السودان الشقيق الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيتة العادلة من أجل نيل الحرية والاستقلال على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.