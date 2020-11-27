الخبراء يجيبون: هل الحليب مناسب لك؟

يدعو جل المتخصصين في التغذية الناس إلى شرب الحليب، مرجعين ذلك إلى ميزاته وفوائده الكثيرة على الصحة، لكن السؤال الأبرز: هل الحليب مناسب للجميع؟
وميزات الحليب كثيرة منها توفره على كمية مهمة من الكالسيوم، كما أنه يقلل مخاطر الإصابة بالسكري ويخفض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويقي من أمراض القلب.
وقال موقع "هيلث لاين" إنه على الرغم من أن الحليب قد يكون خيارا جيدا للبعض، إلا أن البعض الآخر قد لا يستطيع هضمه أو الاستفادة منه.
وأوضح المصدر أن الكثير من الناس لا يناسبهم الحليب لأنهم لا يقدرون على هضم اللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان.
ووجدت دراسات سابقة أن عدم تحمل اللاكتوز يؤثر على حوالي 65 في المئة من سكان العالم.
ومن أجل ذلك، تختار هؤلاء الفئة اللجوء إلى بعض البدائل المناسبة لصحتهم، مثل حليب اللوز وحليب الشوفان وحليب الأرز وحليب الكاجو.
ويحذر الأطباء من أن هذه البدائل غالبا ما تحتوي على مكونات مضافة مثل المحليات والنكهات الاصطناعية والمواد الحافظة، لذلك يجب اختيارها بعناية فائقة.
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