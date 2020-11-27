فيديو مرعب.. نمر ضال ينقض على رجل في بلدة هندية

أظهر مقطع فيديو لحظة انقضاض نمر عملاق تسلل إلى بلدة هندية، على رجل ورميه في حفرة عميقة.
وهاجم النمر البنغالي الذي يعتقد أنه هرب من محمية طبيعية، عشرات الأشخاص، وتسبب بإصابة اثنين منهم بإصابات بليغة.
وأظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة انقضاض النمر على رجل وإسقاطه في حفرة، بينما فرّ آخرون كانوا في المكان.
وحسبما ذكر موقع "تايمز ناو" الإخباري الهند، فإنه لم يتم الإمساك بالنمر على الفور بحسب مسؤول الغابات في بلدة تيزبور، بي سيفاكومار.
ويعتقد مسؤولون أن يكون النمر قد هرب من حديقة كازيرانغا أو ناميري الوطنية، علما أن الهند تعد موطنا للغالبية العظمى من النمور البرية، حيث تمّ إحصاء وجود أكثر من 3 آلاف من هذا الحيوان العام الماضي.
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