وزير الداخلية التركى يعترف: أنقرة تسجن 96 ألف معارض

ووفقًا لما مقلته صحيفة "زمان" التركية، قال صويلو خلال كلمة ألقاها أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية التركية لعام 2021، بمقر البرلمان التركى فى أنقرة، إن إجمالى عدد المحكوم عليهم والمعتقلين فى السجون التركية حاليًا 25 ألفًا و655.
كما أشار صويلو، إلى فصل 42 ألف موظف من وزارة الداخلية بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وإبعاد 14 ألف آخرين، فيما تم إعادة 13 ألف شخص فقط إلى وظائفهم.
وبتهمة الانتماء لحركة الخدمة، فصلت السلطات التركية نحو 171 ألف موظف خلال حالة الطوارئ التى فرضت عقب انقلاب عام 2016، واستمرت لعامين.
ويتهم الرئيس التركى رجب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016، واختراق المؤسسات التركية، خاصة الجيش والقضاء.
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