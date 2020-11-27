أستراليا تنظر طرد 13 من القوات الخاصة دربوا الجنود على قتل العزل بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال قائد الجيش الأسترالى، اللفتنانت جنرال ريك بور، اليوم الجمعة، إن قيادات الجيش أبلغت 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور تقرير يؤكد وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون فى أفغانستان.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كشف تقرير مستقل نُشر الأسبوع الماضى، عن وجود أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينًا ومدنيًا أفغانيًا عزل على يد 19 جنديًا أستراليًا.

وكانت أستراليا أرسلت قوات ضمن القوات الدولية التى تقودها الولايات المتحدة فى أفغانستان، وكانت تسعى لوقف تمرد حركة طالبان فى أفغانستان خلال السنوات التى أعقبت الإطاحة بالمتشددين من السلطة عام 2001.

وبحسب الوكالة، أعد التقرير قاض بتوكيل من قبل المفتش العام للدفاع، إلا أن التقرير لم يفصح عن هوية أى من الجنود، فيما بدأت إجراءات قد تؤدى إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديًا.

وقال قائد الجيش الأسترالى إن 13 من الجنود الحاليين صدرت لهم إخطارات بموجب إجراءات قد تؤدى فى نهاية الأمر إلى إنهاء خدمتهم، موضحًا أن الجنود لديهم مهلة أسبوعين للرد على الإخطار.

وكان أكبر مسؤول عسكرى أسترالى وجه اعتذارًا إلى أفغانستان الأسبوع الماضى بعد نشر التقرير الذى تناول سلوك أفراد القوات الخاصة فى أفغانستان بين 2005 و2016، وأفاد بأن كبار القوات أجبروا الجنود الجدد على قتل الأسرى العزل لكى يتعودوا على القتل.