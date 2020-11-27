بأمر بوتين.. إجراء عاجل من الجيش الروسي لوقف تفشي كورونا بين الجنود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن بدء حملة تطعيم شاملة لأفراد الجيش الروسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه سيتم تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري ضد فيروس كورونا.

ولم يذكر شويجو اسم اللقاح الذي سيتم تطعيم أفراد الجيش به لكنه على الأغلب سيتم حقنهم بلقاح "سبوتنيك-5 الروسي.

وأعلنت روسيا، الثلاثاء الماضي، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.

ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.

وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".

وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".

من جهته، قال متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر اليوم إن سعر لقاح "سبوتنيك-V" سيعلن الأسبوع المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان إنها قد تضيف لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ إذا استوفى العقار المعايير اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية على اتصال بمعهد أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي أعرب عن رغبته في التقدم بطلب للحصول على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، ونتطلع إلى تلقي البيانات الخاصة بلقاح سبوتنيك الخامس المرشح. إذا تبين أن المنتج المقدم للتقييم يلبي معايير الإدراج ، فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج على نطاق واسع.