كشفت مصادر كويتية مسؤولة، عن اعتزام شركة الخطوط الجوية الكويتية، عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)؛ للتنسيق وبحث الآلية المناسبة لعودة الوافدين من الدول المحظورة الـ 34، فضلا عن الخطة النهائية لعودة العمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أن المناقشات ستشمل التعرف على القيمة الشاملة للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، وتحليل فحص كورونا (PCR)، فضلا عن رحلة العودة إلى الكويت، مشيرة إلى أن الأسعار ستكون في حدود 600 أو 700 دينار للفرد.
وشددت المصادر على أن قرار العودة من الدول المحظورة سيصدره مجلس الوزراء الكويتي؛ بعد استعراض خطة العودة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وشركات الخطوط الجوية، الكويتية وطيران الجزيرة وشركة ناس لخدمات الطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر كويتية: اجتماع تنسيقي الأسبوع المقبل لوضع آلية عودة الوافدين من الدول المحظورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.