العملية 13 خلال 2020.. قتيل وجرحي في إطلاق نار بـ نيفادا خلال عيد الشكر

سقط قتيل وعدة جرحي اليوم الجمعة فى عملية اطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وقتل أحدهم بعد إطلاق النار عدة مرات في ولاية نيفادا خلال عيد الشكر.

وعثرت الشرطة الأمريكية على 5 مصابين بطلقات نارية.

وقالت الشرطة الأمريكية أنه "يعتقد أن المشتبه بهم كانوا يقودون سياراتهم في أنحاء المدينة يطلقون النار بشكل عشوائي على المواطنين دون أي دافع واضح".

وأكدت "ذا هيل" أنه تم نقل 4 مصابين تتراوح أعمارهم بين 18 و 53 عامًا إلى مستشفى محلي ومن المتوقع أن ينجوا من جراحهم.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 22 عاما متوفيا في مكان الحادث متأثرا بعيار ناري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المشتبه بهم ، الذين لم تذكر أسماءهم بينهم أنثى بيضاء في العشرينات من عمرها ورجل أبيض في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره وبحسب ما ورد كان كلاهما يحمل وشمًا أو رسم على وجهيهما.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم تم تحديدهم واحتجازهم من قبل إدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا.

وجاري التحقيق في عملية إطلاق النار المفتوحة وسيكون ذلك التحقيق هو الثالث عشر في جرائم القتل في نفس المدينة لعام 2020.