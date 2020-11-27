البؤس سيطر عليه.. ترامب في حالة نفسية لا يحسد عليها.. فيديو

بدا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وكأنه يمر بحالة نفسية صعبة بسبب خسارته في الانتخابات الأمريكية، حتى وهو يمارس هوايته المفضلة التي يخرج من خلالها من الضغوط التي تحيط به، ففي أحلك الظروف كان يتوجه الرئيس الأمريكي للعب الجولف وكأنه بذلك يحاول تدارك المواقف الصعبة أو تجاهل المشاكل التي يمر بها.

وقال موقع "TMZ" الأمريكي، إن ترامب ذهب أمس ليلعب الجولف في النادي الذي يمتلكه في فرجينيا لكن يبدو أن لعبته كانت مثل الانتخابات الأمريكية.

وتم تسريب مقطع فيديو لترامب وهو يلعب الجولف ونقلته صحيفة "ديلي نيوز" البريطانية، حيث ظهر الرئيس الأمريكي فيه وهو يقوم بقذف الكرة بعيدًا لتسقط في المياه ليرتجل بعدها قائلًا: "اللعنة.. أنا أكره هذه الفجوة اللعينة".

ومن الواضح أن ترامب لديه تاريخ مع هذه الفجوة بالذات، والتي شبهها موقع "TMZ" بالانتخابات الأمريكية التي خسر فيها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.