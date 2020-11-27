البؤس سيطر عليه.. ترامب في حالة نفسية لا يحسد عليها.. فيديو

بدا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وكأنه يمر بحالة نفسية صعبة بسبب خسارته في الانتخابات الأمريكية، حتى وهو يمارس هوايته المفضلة التي يخرج من خلالها من الضغوط التي تحيط به، ففي أحلك الظروف كان يتوجه الرئيس الأمريكي للعب الجولف وكأنه بذلك يحاول تدارك المواقف الصعبة أو تجاهل المشاكل التي يمر بها.
وقال موقع "TMZ" الأمريكي، إن ترامب ذهب أمس ليلعب الجولف في النادي الذي يمتلكه في فرجينيا لكن يبدو أن لعبته كانت مثل الانتخابات الأمريكية.
وتم تسريب مقطع فيديو لترامب وهو يلعب الجولف ونقلته صحيفة "ديلي نيوز" البريطانية، حيث ظهر الرئيس الأمريكي فيه وهو يقوم بقذف الكرة بعيدًا لتسقط في المياه ليرتجل بعدها قائلًا: "اللعنة.. أنا أكره هذه الفجوة اللعينة".
ومن الواضح أن ترامب لديه تاريخ مع هذه الفجوة بالذات، والتي شبهها موقع "TMZ" بالانتخابات الأمريكية التي خسر فيها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وكرر ترامب أمس الخميس أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر كانت مزورة، وأنه فاز بها، لكن الأدلة والنتائج تشير إلى خلاف ذلك، وإلى أن جو بايدن أصبح الرئيس المنتخب.
وقال ترامب، إنه سيترك منصبه ويسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في حالة صوت المجمع الانتخابي لصالح الأخير.
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: " لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة".
وتابع: "أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحولت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن وكأننا في دولة من العالم الثالث".
واستطرد ترامب: "الانتخابات بعيدة من أن تنتهي ويجب علينا ألا نصاب بالإحباط والوقت إلى جانبنا، وبايدن لم يحصل على 80 مليون صوت والأرقام زائفة والانتخابات مزورة".
وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز بايدن.
وأكد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن.
وقال ترامب - في تصريح بمناسبة عيد الشكر في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "بالتأكيد سأغادر، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي سوف تحدث بين الآن والعشرين من يناير".
يشار إلى أن بايدن كان قد فاز في الانتخابات التي عقدت في الثالث من نوفمبر، بـ306 من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 232 صوتا لترامب، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.
وكرر ترامب أمس الخميس أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر كانت مزورة، وأنه فاز بها، لكن الأدلة والنتائج تشير إلى خلاف ذلك، وإلى أن جو بايدن أصبح الرئيس المنتخب.
وقال ترامب، إنه سيترك منصبه ويسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في حالة صوت المجمع الانتخابي لصالح الأخير.
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: " لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة".
وتابع: "أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحولت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن وكأننا في دولة من العالم الثالث".
واستطرد ترامب: "الانتخابات بعيدة من أن تنتهي ويجب علينا ألا نصاب بالإحباط والوقت إلى جانبنا، وبايدن لم يحصل على 80 مليون صوت والأرقام زائفة والانتخابات مزورة".
وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز بايدن.
وأكد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن.
وقال ترامب - في تصريح بمناسبة عيد الشكر في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "بالتأكيد سأغادر، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي سوف تحدث بين الآن والعشرين من يناير".
يشار إلى أن بايدن كان قد فاز في الانتخابات التي عقدت في الثالث من نوفمبر، بـ306 من أصوات الهيئة الانتخابية، مقابل 232 صوتا لترامب، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.
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