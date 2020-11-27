الأردن : ضبط شخص زوّر فحوصات كورونا لغايات السفر

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي بقيام احد الاشخاص بتزوير فحوصات لفيروس كورونا لاشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات القاء القبض على ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بتزوير فحوصات كورونا مقابل مبالغ مالية .
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع مثل اولئك الاشخاص وعند الحاجة لاجراء الفحص المخبري التوجه للمختبرات الطبية المعتمدة والمرخصة كي لا يقعوا فريسة للاحتيال
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