الأردن : ضبط شخص زوّر فحوصات كورونا لغايات السفر

دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي بقيام احد الاشخاص بتزوير فحوصات لفيروس كورونا لاشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات القاء القبض على ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بتزوير فحوصات كورونا مقابل مبالغ مالية .

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع مثل اولئك الاشخاص وعند الحاجة لاجراء الفحص المخبري التوجه للمختبرات الطبية المعتمدة والمرخصة كي لا يقعوا فريسة للاحتيال