وكالة الأدوية الأوروبية تجري مناقشات أولية مع الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك - V" الروسي

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" أنها ستجري مناقشات أولية مع الشركة المصنعة للقاح الروسي "سبوتنيك - V" ضد وباء "كوفيد-19".
وقال المتحدث الرسمي باسم وكالة الأدوية الأوروبية، بياتريز روميرو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الجمعة/: "يمكنني أن أؤكد أن الشركة المطورة للقاح "سبوتنيك ـ V" قد تواصلت معنا".
وأضاف " أننا حاليا في طور المناقشات الأولية معهم لمعرفة المزيد عن اللقاح"، لافتا إلى أنه في حال التوصل إلى معلومات وبيانات أكثر عن اللقاح الروسي ، سنقوم بتحديث قائمة اللقاحات المحتملة على موقعنا الرسمي.
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