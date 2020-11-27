أخبار اليمن : جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة

جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأصيب مواطن بقصف مدفعي وصاروخي سعودي على صعدة، وشن الطيران 13 غارة على محافظتي صنعاء ومأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 378 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي، وثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة وتحليق طائرات حربية وتجسسية على عدد من المديريات.

وأشار إلى أن قوى العدوان نفذت 33 خرقاً بقصف مدفعي و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ، كما استهدف قصف مماثل منازل وممتلكات المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وعشر غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب.