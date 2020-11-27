أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 61.4 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 61.4 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين المعلن عنها بلغت 61 مليونا و309 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 42 مليونا و397 ألف مريض، فيما عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس يقارب المليون و438 ألف وفاة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم الخميس، تراجعاً طفيفاً مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة، حيث سجلت 541 ألف و207 إصابات جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,957 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإجمالي عدد إصابات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (269,555 وفاة)، والبرازيل (171,497 وفاة)، والهند (135,752 وفاة)، والمكسيك (104,242 وفاة)، وبريطانيا (57,031 وفاة).