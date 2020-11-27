روسيا تحصن قواتها المسلحة بلقاح كورونا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، إن روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري ضد كوفيد-19، فيما أبلغت السلطات عن تسجيل مستوى قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 27543 إصابة جديدة.

وتشهد روسيا، التي تعمل على تطوير عدة لقاحات مضادة لكورونا، ارتفاعا في الإصابات منذ سبتمبر ، لكن السلطات قاومت فرض إجراءات عزل عام ولجأت بدلا من ذلك إلى "تدابير" في مناطق معينة.

وستقوم شركة هيتيرو الهندية للمنتجات الدوائية بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 بموجب اتفاق مع صندوق الثروة السيادية الروسي تم الكشف عنه الجمعة.

وذكر معهد فيكتور في سيبيريا، الذي يعكف على تطوير لقاح ‭‭)‬‬إبي فاك كورونا)، وهو لقاح روسي ثان، أن المناعة التي سيوفرها اللقاح لن تستمر مدى الحياة وأن تلقي جرعات إضافية سيكون ضروريا خلال ستة إلى عشرة أشهر من أول جرعتين، ثم مرة كل ثلاث سنوات.

وقال ألكسندر ريجيكوف، رئيس قسم الأمراض الحيوانية المنشأ والإنفلونزا بالمعهد، الجمعة، إن العهد مستعد لإنتاج ما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من اللقاح سنويا.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الدفاع قوله إنه تم تطعيم 2500 من أفراد القوات المسلحة ضد كوفيد-19 بالفعل، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 80 ألفا بحلول نهاية العام.

وقالت أناستاسيا راكوفا نائبة رئيس بلدية موسكو إن ما بين 1500 و1700 مريض في موسكو يدخلون المستشفى يوميا بسبب الفيروس.

وسجلت روسيا مليونين و215533 إصابة حتى الآن، لتأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.