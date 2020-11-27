"خارطة طريق" لمجلس النواب الليبي.. أبرز مخرجات "طنجة"

تختتم، السبت، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يجمع أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على أن يتم الإعلان عن فحوى البيان الختامي رسميا، والذي كشفت مصادر أنه سيؤكد على ضرورة انعقاد جلسة كاملة النصاب في غدامس لإعداد خارطة طريق جديدة للمجلس.
وكشف بعض النواب أن مسودة البيان الختامي تؤكد ضرورة انعقاد جلسة كاملة النصاب في مدينة غدامس، من أجل الإعداد لخارطة طريق جديدة للمجلس، والنظر في الاستحقاقات المنتظرة من البرلمان، مشددين على أن التوجه العام يسير نحو "إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات".
وأكدت لجنة التواصل في مجلس النواب الليبي، "جاهزية مدينة غدامس لاستضافة جلسة البرلمان، حال عودة النواب إلى ليبيا".
ومنذ الاثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، وذلك في أول جلسة للمجلس منذ سنوات، بهدف "توحيده بمختلف تياراته السياسية، وبحث المسار السياسي وحلحلة الخلافات القائمة بين البرلمانيين في الشرق والغرب".
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