متحدون ضد الإرهاب.. الجزائر تشارك في الدورة 47 لمنظمة التعاون الإسلامي

يترأس وزير الخارجية، صبري بوقادوم، الوفد الجزائري إلى الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

والتي تنعقد في نيامي بالنيجر، يومي 27 و28 نوفمبر.

وستكون هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار متحدون ضد الارهاب من أجل السلام والتنمية وفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية

وأفادت الخارجية الجزائرية في بيانها بأنها ستكون فرصة لإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لتحقيق أهداف التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة.

وتوقع البيان أن تخرج هذه الدورة باعتماد سلسلة من القرارات، تتعلق بشكل خاص بالقضية الفلسطينية والاسلاموفوبيا بالإضافة الى أوضاع الجاليات المسلمة والأقليات في البلدان غير الأعضاء وكذا الوضع بالعديد من البلدان الإسلامية على وجه الخصوص بفلسطين وسوريا واليمن ومالي في سياق التطورات التي تشهدها هذه المناطق بالإضافة الى حقوق الإنسان وعملية إصلاح منظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج عملها حتى 2025.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، قد أكد الجمعة، على نبذ المملكة للأعمال والممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، مشددا على استنكار بلاده المساس بالرموز الدينية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة له في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي "نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب وبأي هجمات متطرفة"، مبينًا أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة".

كما أضاف "المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن.

وكان قد انطلق في عاصمة النيجر نيامي، الجمعة، الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".

وتركز الاجتماعات التي بدأت اليوم وتستمر إلى غد السبت على مناقشة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الإفريقي الأعضاء في المنظمة، وسبل مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقضايا الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان.

وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية"، والتي تستضيفها جمهورية النيجر في العاصمة نيامي، يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.

وكان الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - قد أوضح في بيان له - أن جدول أعمال الدورة الـ 47 يتضمن جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها : القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضايا في محكمة العدل الدولية عن الروهينجيا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى.

ويناقش وزراء الخارجية عدة قضايا سياسية وإنسانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، والمسائل التي تتعلق بشؤون العلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والتقدم المحرز في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025.

من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود جلسة لشحذ الأفكار حول "التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".