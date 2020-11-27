لدعم التطوع.. اتفاقية جديدة بين الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم بهدف دعم منصة التطوع في جناح مجلس التعاون في معرض إكسبو 2020 دبي وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة عن الأمانة العامة خالد بن إبراهيم آل الشيخ، المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض أكسبو 2020 دبي ، وعن مؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات.

وبدوره قال خالد بن إبراهيم آل الشيخ أن الامانة العامة توقع اليوم مع مؤسسة الامارات بهدف استقطاب شباب وشابات من دول مجلس التعاون ، حيث تمثل هذه المذكرة إعلان المؤسستين لدعم منصة التطوع في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي .

وأشار الي أن العمل التطوعي مثل حيزًا مهما في القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة السادسة والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر 2015 ، رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والتي تضمنت تشجيع العمل التطوعي في دول المجلس ، وتكليف الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لذلك .

ولأهمية تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن، قامت الأمانة العامة بوضع تعزيز العمل التطوعي أحد البنود الرئيسية في اجتماعات اللجان الوزارية ذات العلاقة من أجل تعزيز التكامل بين دول المجلس في تنظيم ودعم ثقافة العمل التطوعي وزيادة الوعي تجاه القضايا المجتمعية، بما في ذلك القدرة على المشاركة وتحمل المسؤولية والقيادة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والتكافل والتلاحم وغيرها من القيم السامية.

وبين أن الأمانة العامة ومن خلال منصة التطوع التي تم تدشينها ستعمل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات على استقطاب 300 متطوع من مواطني دول مجلس التعاون وتدريبهم للمساهمة في تشغيل جناح مجلس التعاون في معرض أكسبو دبي 2020 الذي ستنطلق فعالياته بمشيئة الله في ١ اكتوبر 2021م ولفترة ستة أشهر .

وأضاف أن مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية رائدة في مجال ترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في ترسيخ المسؤولية المجتمعية ،وتأهيل الكوادر الشابة، ورفع كفاءاتهم للمشاركة في البرامج الوطنية والدولية الداعمة لتنمية المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة ،وذلك عبر تطوير مهارات الابتكار والابداع والمعرفة.

من جانبه قال أحمد طالب الشامسي إن هذه الشراكة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة الإمارات تُشكل خطوة نوعية، وتحقق منافع ايجابية مشتركة في تطوير مجال العمل التطوعي وفق معايير عالية الجودة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة أعداد المتطوعين، كما أن هذا التعاون يلبي الطموحات والتطلعات التنموية والثقافية لدولتنا، وتتماشى مع جهودها وخططها المستقبلية."

وأضاف: "إننا في مؤسسة الإمارات ملتزمون بتوفير الدعم المطلوب من خلال المساهمة في إعلاء إسم دولة الامارات عاليًا عبر التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ورفدها بمقومات النجاح المطلوبة."

وستسهم الشراكة بتوفير قاعدة بيانات شاملة وإعداد المتطوعين من مواطنيي دول مجلس التعاون المقيمين في دولة الإمارات، من خلال المنصة الوطنية للتطوع، والذي سيعزز الجهود التنظيمية التطوعية وتوسيع نطاقها من خلال تسهيل عملية البحث والانخراط بفرص تطوعية في جناح مجلس التعاون حسب رغبات المتطوعين من مواطني دول مجلس التعاون واهتماماتهم ومهراتهم وخبراتهم.

وتؤسس المذكرة لإطار من التنسيق بين الطرفين بهدف تأهيل المتطوعين وتدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة في إدارة وتنظيم الفعاليات بشكل احترافي.

وفي وقت سابق كان الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد استقبل الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور الإمارات حاليا.

وتبادل الطرفان الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي في هذه المجالات، وفقًا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.