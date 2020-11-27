التحالف العربي يعلن عن خطر يحدق بمضيق باب المندب والبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تشكيل ميليشيات الحوثي الإرهابية خطرا على أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إنه تمت "إزالة وتدمير نحو 166 لغما بحريا نشرتها عشوائيا ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر"، وفقًا لقناة "العربية".

وأضاف المالكي أن "أعمال ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تهدد أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وأحبطت قوات التحالف أمس الأول عملًا إرهابيًا عبر تدمير زورق مفخخ لميليشا الحوثي وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.

وأفاد التحالف العربي بأن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة جراء شظايا المحاولة الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي. وقال التحالف إن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية. وأعلنت شركة للأمن البحري، إصابة ناقلة تابعة لليونان بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر. ونقلت رويترز عن الشركة قولها إن الانفجار تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجسم الناقلة، دون مزيد من التفاصيل. وقالت الشركة إن لغمًا قد انفجر في البحر الأحمر أضر بناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتديرها اليونان قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن. وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر. ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، أوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف". وأضاف تحالف دعم الشرعية أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا. وشدد التحالف على أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.