التحالف العربي يعلن عن خطر يحدق بمضيق باب المندب والبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تشكيل ميليشيات الحوثي الإرهابية خطرا على أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إنه تمت "إزالة وتدمير نحو 166 لغما بحريا نشرتها عشوائيا ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر"، وفقًا لقناة "العربية".
وأضاف المالكي أن "أعمال ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تهدد أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر".
وأحبطت قوات التحالف أمس الأول عملًا إرهابيًا عبر تدمير زورق مفخخ لميليشا الحوثي وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.
وأفاد التحالف العربي بأن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة جراء شظايا المحاولة الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي.
وقال التحالف إن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية.
وأعلنت شركة للأمن البحري، إصابة ناقلة تابعة لليونان بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر.
ونقلت رويترز عن الشركة قولها إن الانفجار تسبب في إلحاق ضرر بالغ بجسم الناقلة، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت الشركة إن لغمًا قد انفجر في البحر الأحمر أضر بناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتديرها اليونان قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر.
ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، أوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف".
وأضاف تحالف دعم الشرعية أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.
وشدد التحالف على أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.
وشنت قوات التحالف يوم الاثنين الماضي قصفًا صاروخيًا على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء.
وجاء ذلك بعد انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.
وتمكنت فرق الإطفاء من اخماد الحريق، دون وقوع، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وعقب ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ثبوت تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي أسفر عن انفجار خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعلن عن خطر يحدق بمضيق باب المندب والبحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.