ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز المليون

ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز المليونأعلنت ألمانيا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات في هذه الدولة الأوروبية الغربية إلى أكثر من مليون إصابة.

فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة،‬ تسجيل 22,806 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1,006,394 إصابة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في ألمانيا، بحسب رويترز.

وكشفت بيانات المعهد عن تسجيل 426 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15,586 حالة وفاة.

وتأتي رينانيا في ولاية شمال فيستفاليا، التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا، على رأس المقاطعات الأكثر تضررا إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 250 ألفا، متقدمة على بافاريا، التي سجلت نحو 198 ألف إصابة، وبادي فورتمبرغ بعدد إصابات وصل إلى نحو 143 ألفا، بينما أحصيت في برلين حوالي 62 ألف إصابة منذ بداية الوباء، وفقا لفرانس برس.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت، مساء الأربعاء، أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة وباء كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمعات الخاصة، ستمدد حتى مطلع يناير المقبل.

وقالت ميركل، في ختام اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات مع حكام مقاطعات البلاد الـ16: "ما زلنا مضطرين لبذل جهود. عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنه بناء على ذلك فإن الإجراءات والقيود التي أقرت في اجتماع سابق عقد في نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها "حتى بداية شهر يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقع في معدل الإصابة، ولكن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

يشار إلى أن ألمانيا كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ ببرنامج التطعيم بلقاح كورونا في ديسمبر المقبل، أسوة ببريطانيا والولايات المتحدة، كأوائل الدول التي ستبدأ بتقديم اللقاحات لشعوبها.