طيران العدوان يجدد غاراته الإجرامية على صنعاء
جدد طيران العدوان السعودي، اليوم، غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة عطان، وغارة على منطقة الحفا، و3 غارات على منطقة جربان و3 غارات على ريمة حميد بمديرية سنحان.
وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بـ3 غارات الكلية الحربية.
وأشار المصدر إلى أن طيران تحالف العدوان استهدف بثلاث غارات جبل عيبان في مديرية بني مطر، و4 غارات على منطقة الصمع في مديرية أرحب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته الإجرامية على صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.