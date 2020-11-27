أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته الإجرامية على صنعاء

طيران العدوان يجدد غاراته الإجرامية على صنعاءجدد طيران العدوان السعودي، اليوم، غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة عطان، وغارة على منطقة الحفا، و3 غارات على منطقة جربان و3 غارات على ريمة حميد بمديرية سنحان.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بـ3 غارات الكلية الحربية.

وأشار المصدر إلى أن طيران تحالف العدوان استهدف بثلاث غارات جبل عيبان في مديرية بني مطر، و4 غارات على منطقة الصمع في مديرية أرحب.