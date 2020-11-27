أخبار اليمن : شهيد وجريح ونفوق خيول بغارات العدوان على صنعاء

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شهيد وجريح ونفوق خيول بغارات العدوان على صنعاء

استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح اليوم بغارات طيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء. شهيد وجريح ونفوق خيول بغارات العدوان على صنعاءاستشهد مواطن وأصيب آخر بجروح اليوم بغارات طيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة عطان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر. وأشار المصدر إلى نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة جراء استهداف طيران العدوان الاسطبلات في الكلية الحربية بثلاث غارات. واستنكر المصدر استمرار طيران العدوان في استهداف إسطبلات الخيول بالكلية الحربية، ما أدى إلى نفوق عشرات الخيول العربية الأصيلة.

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