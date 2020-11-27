مقتل 4 من الفصائل الموالية لتركيا فى انفجار رأس العين السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل أربعة عناصر من فصيل ما يسمى بـ“أحرار الشرقية“ جراء انفجار في ريف مدينة رأس العين المتاخمة للحدود التركية، شمال شرق سوريا.

وأشار المرصد إلى أن الانفجار، الناتج عن سيارة ملغومة، استهدف حاجزا للفصيل الموالي لتركيا في قرية تل الجب التابعة لبلدة مبروكة غربي مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي.

ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.

ويأتي الانفجار بعد يومين من وقوع انفجارين منفصلين في كل من مدينتي الباب وعفرين، اللتين تحتلهما تركيا شمال سوريا، وأسفرتا عن مقتل سبعة أشخاص.

وكانت تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها شنت في أكتوبر العام الماضي عمليتها العسكرية التي سميت بـ“نبع السلام“ واحتلت على إثرها شريطا حدوديا يمتد من رأس العين شرقا إلى تل أبيض غربا، علما أن الشريط الحدودي المحتل يقع شرق نهر الفرات.

وكانت أنقرة شنت عمليتين عسكريتين، قبل ذلك، احتلت بموجبهما منطقة جرابلس، ومنطقة عفرين، غرب نهر الفرات.