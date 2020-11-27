أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل أربعة عناصر من فصيل ما يسمى بـ“أحرار الشرقية“ جراء انفجار في ريف مدينة رأس العين المتاخمة للحدود التركية، شمال شرق سوريا.
وأشار المرصد إلى أن الانفجار، الناتج عن سيارة ملغومة، استهدف حاجزا للفصيل الموالي لتركيا في قرية تل الجب التابعة لبلدة مبروكة غربي مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي.
ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.
ويأتي الانفجار بعد يومين من وقوع انفجارين منفصلين في كل من مدينتي الباب وعفرين، اللتين تحتلهما تركيا شمال سوريا، وأسفرتا عن مقتل سبعة أشخاص.
وكانت تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها شنت في أكتوبر العام الماضي عمليتها العسكرية التي سميت بـ“نبع السلام“ واحتلت على إثرها شريطا حدوديا يمتد من رأس العين شرقا إلى تل أبيض غربا، علما أن الشريط الحدودي المحتل يقع شرق نهر الفرات.
وكانت أنقرة شنت عمليتين عسكريتين، قبل ذلك، احتلت بموجبهما منطقة جرابلس، ومنطقة عفرين، غرب نهر الفرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 من الفصائل الموالية لتركيا فى انفجار رأس العين السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.