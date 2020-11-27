لأول مرة.. تصريحات متفائلة من الصحة العالمية بالقضاء على فيروس كورونا

انضمت منظمة الصحة العالمية لأول مرة إلى قائمة المتفائلين بقرب القضاء على كابوس جائحة كورونا الذي اجتاح العالم.

وتوقع مدير برامج الطوارئ في الصحة العالمية، مايك رايان، عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ووصفت "سكاي نيوز عربية" تلك التصريحات بـ "الغريبة" على المنظمة العالمية التي استمرت لأشهر لا تصدر سوى تحذيرات، وأنباء متشائمة، لافتة إلى أن تلك التصريحات الجديدة تقوي موجة أمل بقرب الخلاص من الفيروس خلال الأشهر المقبلة تسود العالم حاليا، بعد الإعلان عن لقاحات بفعالية تجاوزت 90 في المئة.

وسارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، حيث قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل.

ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا.

وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنويا.