هدف وتحذيرات هامة لمستفيدي حافز للتعامل مع بعض الأشخاص

وجه صندوق تنمية الموارد البشرية تحذيراً لكافة مستخدمي برنامج حافز سواء كان تابعي لبرنامج إعانة البحث عن عمل أو صعوبة الحصول على عمل، حيث شهدت الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الشكاوى التي تشير إلى انتشار فئة غير مصرحة تابعة لهدف، لذلك تم تحذير كافة مستفيدي هدف من التعامل مع أشخاص غير مصرح لهم الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ما قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامهم بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضاً عنه منبهاً في الوقت ذاته إلى عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.

جريمة معلوماتية

ومن الجدير بالذكر أنه دخول أي شخص غير المستفيد من البوابة الرسمية “صندوق تنمية الموارد البشرية” في برنامج طاقات يعد جريمة معلوماتية واجبة، حيث شرع القانون لها عقوبة عند ارتكابها وهي السجن والغرامة أو أحداهما وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال،وجاءت هذه العقوبة والجريمة وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتأتي عملية الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الإطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.

تلاعب باستحقاق المستفيد

وقد ذكر البرنامج أنه في حالة إفشاء أي معلومة تتعلق بالشخص المستفيد أو بيانات السجل المدني لأي طرف غريب خارج البرنامج، قد وهذا قد يؤدي إلى التلاعب باستحقاق الشخص المستفيد أو تغيير البيانات والتلاعب بها، حيث يعد استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج نوع من أنواع المساهمة في تسهيل على كافة المستفيدين والمستفيدات، وأوضح الصندوق أنه تم البدء قبل عدة أشهر في تطبيق مشروع جدية الباحث والباحثة عن عمل في الحصول على الفرصة الوظيفية من خلال التواصل المباشر معهم وعرض الفرص الوظيفية الملائمة لهم وقد تجاوز من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 40 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

حسابات وهمية

بالإضافة إلى أن البرنامج قام برصد عدد من الحسابات الوهمية في الفترة الأخيرة ويقوم بتتبعها من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتعاون معها في كل خطوة، وذلك بهدف رصد المخالفين وفرض العقوبات المقررة عليهم وفقاً الإجراء النظامي، ويقدم الصندوق برامج دعم تأهيل وتدريب وتوظيف لمستفيدي ومستفيدات برنامج حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة، ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين حرص “هدف” على إطلاق وتحسين وتطوير برامج ومبادرات محفزة للتوطين إلى جانب عقد لقاءات وظيفية متواصلة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة.