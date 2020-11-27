أخبار اليمن : تصعيد خطير.. 6 غارات لطيران العدوان على الحديدة

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تصعيد خطير.. 6 غارات لطيران العدوان على الحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم، 6 غارات على محافظة الحديدة في تصعيد خطير وخرق سافر لوقف إطلاق النار بالمحافظة. تصعيد خطير.. 6 غارات لطيران العدوان على الحديدةشن طيران العدوان السعودي اليوم، 6 غارات على محافظة الحديدة في تصعيد خطير وخرق سافر لوقف إطلاق النار بالمحافظة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على قرية الجربة بمديرية الدريهمي و4 غارات على منطقة الجبانة شمال المدينة. فيما واصلت قوى العدوان خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة حيث تم تسجيل 378 خرقا منها استحداث تحصينات قتالية بالدريهمي.

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