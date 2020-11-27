أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن اللغمين البحريين من نوع "صدف"، وهما من صنع إيران. كما نوه إلى أنه تم تدمير 166 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا، مشددا على أن "أعمال ميليشيا الحوثي تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما ميليشيات الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.