الشرطة الإيطالية: إلقاء القبض على إرهابى درب نفسه لشن هجمات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان الشرطة الإيطالية، قال بيان إن الرجل قام بتخزين مواد دعائية من إعداد تنظيم داعش والقاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى على أجهزته الإلكترونية، إضافة إلى دروس فى صنع القنابل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن التحقيقات التى أدت إلى القبض على الإرهابى بدأت بتتبع مشاركته لمواد متطرفة على "منصة محتوى رقمية"، أشار إليها شركاء دوليون.
وأضافت، أن المشتبه به كان يعمل عبر عدة شبكات اجتماعية مثل "تيليجرام" و"روكيت شات" و"رايوت"، وكان ناشطًا فى "مجموعات مغلقة ذات طبيعة متطرفة واضحة".
وبحسب القانون الإيطالى، تصل عقوبة جريمة التدريب الذاتى على الإرهاب فى البلاد إلى السجن 10 سنوات، مع إمكانية تمديد المدة إذا استخدم المدان أدوات عبر الإنترنت.
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