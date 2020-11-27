كورونا يحصد 1.4 مليون وفاة و61 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا.

وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 1.432.299 مليون وفاة، وتتصدر فيها الولايات المتحدة تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة.