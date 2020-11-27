بالأرقام.. البوسعيدي يكشف خريطة الاستثمارات بين مصر وسلطنة عمان

قال المستشار بدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية القائم بأعمال الملحق الإعلامي بسفارة السلطنة بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ومصر وثيقة وإستراتيجية و تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي للسلطنة ومصر

لفت إلى أن هناك توافق كامل بين مسئولى البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأوضح "البوسعيدي"، فى حوار لـ "دوت الخليج"، ينشر لاحقًا، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 412 مليون دولار فى 2018، مقارنة بحوالى 364 مليون دولار خلال عام 2017 ما يعنى زيادتها بنسبة بلغت 13%، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية فى عمان تقدر بحوالى 680 مليون دولار بعدد 142 مشروعًا فى العام 2019، وهناك عدد من الشركات المصرية الكبيرة التى تقوم باستثمارات في السلطنة فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي.

وأضاف "البوسعيدي"، أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية بلغت حتى شهر سبتمبر من عام 2019 حوالى 77.5 مليون دولار، موزعة على حوالي 92 مشروعًا فى مختلف المجالات التى تتضمن السياحة والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وغيرها.

ولفت "البوسعيدي"، إلى أنه يعمل حاليًا مسؤولى البلدين على الإعداد لعقد الدورة الجديدة للجنة العمانية المصرية المشتركة للعام الجاري فى ديسمبر المقبل، وتعد هذه اللجنة فرصة لتبادل وجهات النظر ووضع الآليات الملائمة لدعم العلاقات بين البلدين والإرتقاء بها، وتناول أوجه العلاقات واستكشاف مجالات التعاون الجديدة وتنفيذ ماتم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين لتعزيز العلاقات.

وتابع "البوسعيدي"، أن اللجنة التى عقدت فى شهر مارس الماضي بالعاصمة مسقط بمشاركة كبار مسؤولي البلدين الشقيقين، تم خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والتأكيد على المضي قدماُ للعمل نحو تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والقوى العاملة والخدمة المدنية وغيرها من المجالات الأخري التى من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.